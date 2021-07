Leverkusen

Bundesliga

Wirtz: Möchte Bayer auf einen Champions-League-Platz führen

Florian Wirtz peilt mit dem Fußball-Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen in der neuen Saison anspruchsvolle Ziele an und will auch seine eigene Karriere in der deutschen Nationalmannschaft in Schwung bringen.