DFL-Beschluss

Weiter fünf statt drei Auswechslungen im Profi-Fußball

In der Fußball-Bundesliga und der 2. Liga dürfen die Teams auch in der kommenden Saison in allen Spielen fünf statt drei Auswechslungen vornehmen.