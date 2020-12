Wechsel von Philipp Max von Augsburg nach Eindhoven perfekt

Archivierter Artikel vom 01.09.2020, 14:09 Uhr

Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. Angeblich soll die Transfersumme bei knapp zehn Millionen Euro liegen, Max unterschrieb einen Vierjahresvertrag.

Max absolvierte in fünf Jahren 156 Pflichtspiele für den FC Augsburg, in denen ihm 15 Tore und 29 Vorlagen gelangen. Der Sohn des früheren Bundesligatorschützenkönigs Martin Max war im Sommer 2015 vom damaligen Zweitligisten Karlsruher SC zu den Schwaben gewechselt. Sein Vertrag beim FCA war bis zum 30. Juni 2022 datiert. In Eindhoven trifft Max einen früheren Bundesliga-Trainer wieder: Roger Schmidt, einst Coach in Leverkusen, ist dort verantwortlich.

