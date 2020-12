Archivierter Artikel vom 15.09.2020, 19:03 Uhr

Wolfsburg

Transfermarkt

Vier Spieler weg: Auch Tisserand verlässt VfL Wolfsburg

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich am Dienstag von gleich vier Spielern getrennt. Bekanntester Name ist der kongolesische Nationalspieler Marcel Tisserand, der zu Fenerbahce Istanbul in die Türkei wechselt.