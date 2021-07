Stuttgart

Bundesliga

VfB-Neuzugang Führich operiert – Bis zu zehn Wochen Pause

Neuzugang Chris Führich vom VfB Stuttgart ist zwei Tage nach seinem Schlüsselbeinbruch operiert worden. Der Eingriff beim offensiven Mittelfeldspieler sei am Sonntag in der Sportklinik in Stuttgart-Bad Cannstatt vorgenommen worden, teilte der Fußball-Bundesligist mit.