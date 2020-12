VfB Stuttgart droht Heimspiel gegen Köln ohne Zuschauer

Archivierter Artikel vom 11.10.2020, 17:06 Uhr

Zuschauer seien bei Fußball-Spielen „vorübergehend“ nicht zulässig, teilte die Stadt Stuttgart am 11. Oktober mit. „Voraussichtlich“ gelte das auch für die Partie des VfB am 23. Oktober (20.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln, sagte ein Sprecher. Wie lange die Einschränkung gilt, war am Sonntag allerdings noch offen. Bei anderen Kultur- und Sportveranstaltungen sind den Angaben zufolge bis zu 500 Zuschauer mit Mund-Nasenschutz erlaubt.

Zuvor hatte Stuttgart in der Coronavirus-Pandemie die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Die baden-württembergische Landeshauptstadt gab am Samstagabend den Wert für die 600.000-Einwohnermetropole mit 50,5 an.

Am 3. Oktober hatten noch 9500 Zuschauer im Stadion das 1:1 des VfB Stuttgart im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen gesehen. Nach der Länderspielpause treten die Schwaben zunächst auswärts bei Hertha BSC an.

© dpa-infocom, dpa:201011-99-905864/2