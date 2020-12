Archivierter Artikel vom 17.09.2020, 11:34 Uhr

Stuttgart

Bundesliga

VfB plant zum Liga-Start mit bis zu 8000 Zuschauern

Der VfB Stuttgart will bei seinem Comeback in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) gegen den SC Freiburg 8000 Zuschauer zulassen. Das verkündete der Aufsteiger.