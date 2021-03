Stuttgart

ÖFB-Nationalstürmer

VfB lässt Kalajdzic zu Spiel nach Schottland reisen

Der VfB Stuttgart wird Nationalstürmer Sasa Kalajdzic nun auch für das WM-Qualifikationsspiel der Österreicher am 25. März in Schottland abstellen. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Samstag mit.