Archivierter Artikel vom 28.06.2020, 14:42 Uhr

Berlin

Fußball-Bundesliga

Union will volle Stadien – Geisterspiele „elementar negativ“

Der 1. FC Union Berlin will sich in der Diskussion um eine Rückkehr von Fans in die Stadien der Fußball-Bundesliga nicht mit einer Zwischenlösung zufrieden geben.