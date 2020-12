Union Berlin verpflichtet Heidenheimer Griesbeck

Archivierter Artikel vom 08.07.2020, 15:23 Uhr

Wie der Club aus Köpenick bekanntgab, unterschrieb Sebastian Griesbeck von Zweitligist 1. FC Heidenheim einen Vertrag. Über die Länge macht Union keine Angaben, jedoch gilt das Arbeitspapier für beide Bundesligen.

„Als Gegner bin ich schon auf Union getroffen und habe vor allem bei Spielen an der Alten Försterei erlebt, was diesen Verein ausmacht. Union hat sich in den letzten Jahren enorm entwickelt und eine starke erste Saison in der Bundesliga absolviert“, wurde Griesbeck in einer Mitteilung zitiert. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler war seit 2013 für Heidenheim aktiv und absolvierte insgesamt 184 Spiele in der 2. Liga.

© dpa-infocom, dpa:200708-99-719501/2