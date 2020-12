TSG ohne Kramaric – Grillitsch mit „Europa-League-Baby“

Archivierter Artikel vom 23.10.2020, 12:21 Uhr

Die TSG 1899 Hoffenheim muss auch im Bundesliga-Spiel am Sonntag bei Werder Bremen (18.00 Uhr/Sky) auf sein in Quarantäne befindliches Trio um Andrej Kramaric verzichten.

„Sie werden für Bremen nicht zur Verfügung stehen“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß bei der Pressekonferenz. Offen ist, ob Florian Grillitsch mitfährt. Der Ex-Bremer und österreichische Nationalspieler ist in der Nacht zum Freitag Vater einer Tochter geworden.

Der kroatische Torjäger Kramaric hat zehn der letzten zwölf Treffer der Kraichgauer in der Liga erzielt, in dieser Spielzeit bereits sechs. Er war in der vergangenen Woche ebenso wie Kasim Adams positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch Pavel Kaderabek ist – wegen eines Falls in der Familie – weiter in Quarantäne.

Die freudige Nachricht bei Grillitsch verkündete Hoeneß so: „Darüber sind wir alle happy. Seinen beiden Mädels geht es gut. Wir haben da jetzt sozusagen ein Europa-League-Baby bekommen.“ Der Mittelfeldspieler war in der Halbzeit des 2:0-Sieges gegen Roter Stern Belgrad am Donnerstagabend in der Europa Legaue ausgewechselt worden und ins Krankenhaus geeilt, weil seine Frau Hannah in den Wehen lag. Er bekam erstmal trainingsfrei. Weiterhin fehlen den Hoffenheimern die verletzten Abwehrspieler Ermin Bicakcic und Benjamin Hübner.

© dpa-infocom, dpa:201023-99-53782/3