Archivierter Artikel vom 18.03.2020, 14:09 Uhr

Zuzenhausen

Corona-Krise

TSG Hoffenheim richtet Hilfsfonds ein – Auch Hopp spendet

Die TSG 1899 Hoffenheim setzt in der Corona-Krise ein Zeichen und legt einen Hilfsfonds auf. Der Fußball-Bundesligist will damit Partner, aber auch wichtige Einrichtungen, Institutionen oder Sportclubs in der Rhein-Neckar-Region im Bedarfsfall unterstützen.