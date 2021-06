Trainer Marsch als Grund: Hwang vor Verbleib bei RB Leipzig

Der US-Amerikaner hatte Hwang in Salzburg trainiert, wo der Stürmer in der vergangenen Saison elf Tore in 27 Liga-Spielen sowie in der Hälfte der sechs Partien der Champions League getroffen hatte.

Bei RB kam Hwang über die Reservistenrolle nicht hinaus, glänzte aber im Pokalhalbfinale am Freitag in Bremen (2:1 nach Verlängerung) mit einem Tor und einer Vorlage.

„Im Sommer werden wir uns sicher unterhalten, der Verein, unser neuer Trainer und ich. Dass mich Jesse Marsch schon sehr gut kennt, ist sicher kein Nachteil“, sagte Hwang dem „Kicker“. Zuletzt war vor allem über großes Interesse von englischen Clubs an dem 25-Jährigen berichtet worden. Hwang: „Wir werden sehen, wie er (Marsch, d.Red.) und die sportliche Führung planen.“

© dpa-infocom, dpa:210503-99-445729/2