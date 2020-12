Archivierter Artikel vom 08.11.2020, 15:38 Uhr

Wolfsburg

VfL Wolfsburg

Trainer Glasner kündigt klärendes Gespräch mit Schmadtke an

Nach den Dissonanzen in den vergangenen Tagen hat Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner ein Gespräch mit Sportchef Jörg Schmadtke in der am Montag beginnenden Länderspiel-Pause angekündigt.