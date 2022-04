Svensson: «Hatte nichts mit Bundesliga-Niveau zu tun»

Mainz-Trainer Bo Svensson hat deutliche Kritik an dem Auftritt seiner Mannschaft beim 0:5 (0:5) in Wolfsburg geäußert.

Wolfsburg (dpa). «Es war in allen Bereichen in der ersten Halbzeit eine absolute Frechheit. Das hat nichts mit Bundesliga-Fußball oder Bundesliga-Niveau zu tun», sagte er nach dem Spiel am Freitagabend bei der Pressekonferenz. «Das ist sehr, sehr bitter. Das müssen wir schon auch intern deutlich besprechen», schob er hinterher.

Die in der ersten Halbzeit desaströsen Mainzer, die seit fünf Spielen auf einen Sieg warten, unterlagen durch Tore von Max Kruse (24./35./45.+2 Minute) und Jonas Wind (8./42.). Der VfL zeigte eine Reaktion auf das 1:6-Debakel bei Borussia Dortmund vergangene Woche.