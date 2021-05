Onisiwo kam 2016 vom SV Mattersburg an den Bruchweg und hat in 132 Pflichtspielen 17 Tore erzielt. „Karim beim Fußballspielen zuzuschauen diese Rückrunde hat riesigen Spaß gemacht. Er hat eine starke, kontinuierliche Entwicklung genommen in den Jahren hier in Mainz“, sagte FSV-Sportdirektor Martin Schmidt.

