Stammkeeper kann spielen: Horn in Kölner Startelf

Archivierter Artikel vom 06.03.2020, 19:38 Uhr

Der zuletzt erkrankte 26-Jährige, dessen Einsatz unklar war, steht in der Startelf des Fußball-Bundesligisten. In der Offensive kehrt Mark Uth zurück in die Kölner Anfangsformation, zudem ersetzt Anthony Modeste den gelbgesperrten Stürmer Jhon Cordoba.

Beim Tabellenletzten aus Paderborn spielt Mittelfeldspieler Sven Michel von Beginn an. Kapitän Klaus Gjasula nimmt dafür zunächst auf der Bank Platz.