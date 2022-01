Borussia Mönchengladbach

Sportchef vor Abgang?: Pressekonferenz mit Eberl angekündigt

Mönchengladbach (dpa) – Borussia Mönchengladbach will in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz um 14.00 Uhr an diesem Freitag über die Gerüchte um die Zukunft von Sportchef Max Eberl informieren.