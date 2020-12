Archivierter Artikel vom 05.06.2020, 13:21 Uhr

Freiburg

Badisches Fettnäpfchen

Sky bezeichnet SC Freiburg als „Schwaben“

Viel größer hätte das Fettnäpfchen nicht sein können in das der TV-Sender Sky in Freiburg getreten ist. Sky Sport News HD meldete, dass die „Schwaben“ des Bundesligisten SC Freiburg am Abend gegen Borussia Mönchengladbach auf den Verteidiger Manuel Gulde verzichten müssen.