Schon wieder verletzt: Füllkrug fehlt Werder gegen Augsburg

Der 27-Jährige verletzte sich in einem Zweikampf im Abschlusstraining am Sprunggelenk, wie der norddeutsche Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte. Über die Schwere der Verletzung sollen weitere Untersuchungen am Wochenende Aufschluss bringen.

„Es tut mir unglaublich leid für Niclas, gerade weil er sich wieder ran gekämpft hat“, sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt. „Wir hoffen, dass er nicht zu lange ausfallen wird. Wir werden gegen Augsburg – auch für Niclas – alles reinhauen, um das Spiel zu gewinnen.“ Füllkrug war nach einer längeren Verletzungspause zuletzt erst wieder über Kurzeinsätze an die Mannschaft herangeführt worden.

© dpa-infocom, dpa:210115-99-42920/2