Schalkes Caligiuri appelliert: „Kratzen, beißen, kämpfen!“

Archivierter Artikel vom 01.06.2020, 14:08 Uhr

Fußball-Profi Daniel Caligiuri vom FC Schalke 04 hat seine Mitspieler an wichtige Tugenden erinnert, um den Negativlauf von elf Bundesliga-Spielen ohne Sieg endlich zu stoppen.

„Jetzt heißt es kratzen, beißen, kämpfen!“, wird der 32 Jahre alte Allrounder auf der Vereins-Homepage zitiert. Den jungen Innenverteidiger Jean-Clair Todibo, der am Samstag gegen Bremen vor dem spielentscheidenden Gegentreffer zum 0:1 den Ball im Mittelfeld verloren hatte, macht Caligiuri nicht allein verantwortlich für die Niederlage. „Ich will und werde Jean-Clair nicht direkt angreifen. Klar, er hat den Ball im Aufbauspiel verloren. In der Vorwoche war es aber jemand anders, davor wieder ein anderer. Das darf uns einfach nicht passieren“, betonte der Deutsch-Italiener, derzeit Ersatz-Kapitän der Knappen.

Die gesamte Mannschaft sei gefordert, die Misere am nächsten Sonntag (15.30 Uhr) bei Union Berlin zu beenden. „Jeder einzelne Spieler ist sich bewusst, in welcher Situation wir uns befinden.“

Der Revierclub wartet seit dem 17. Januar 2020 auf einen Sieg und hat nach der Corona-Pause alle vier Spiele verloren. Sollte in Berlin wieder kein Erfolg gelingen, hätte das Team von Trainer David Wagner den Vereins-Negativrekord aus der Saison 1993/1994 eingestellt. Damals war Schalke in zwölf Bundesliga-Spielen ohne Sieg geblieben.