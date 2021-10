SC Freiburg muss nicht mehr seine „besten Spieler abgeben“

„Es macht uns wirtschaftlich etwas stärker“, sagte Finanzvorstand Oliver Leki im Interview der „Badischen Zeitung“. „Wir hatten in den vergangenen Jahren ja auch schon ein stetiges Wachstum und so auch geschafft, Spieler länger zu halten. Es ist nicht mehr so wie vor sechs oder sieben Jahren, als wir jede Saison unsere besten drei, vier Spieler abgeben mussten.“ Dies geschehe nun gezielter. „Mit dem Mehr an Möglichkeiten können wir den Kader besser zusammenhalten und punktuell auch noch verstärken“, sagte der 48-Jährige.

