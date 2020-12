Sané fehlt FC Bayern – Alaba gegen Dortmund fraglich

Archivierter Artikel vom 29.09.2020, 14:17 Uhr

Der Münchner Neuzugang steht dem Fußball-Rekordmeister damit am Mittwoch (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) im Supercup-Duell gegen Borussia Dortmund wegen einer Kapselverletzung im rechten Knie nicht zur Verfügung. Ob David Alaba im brisanten Match gegen den BVB mitwirken kann, entscheidet sich laut Trainer Hansi Flick erst im Laufe des Spieltages. Der Österreicher hat muskuläre Probleme.

Flick hofft, dass er Flügelspieler Sané in etwas mehr als zwei Wochen wieder einsetzen kann. „Wir hoffen, dass er nach der Länderspielpause wieder dabei ist“, sagte Flick am Dienstag. Dann steht am 15. Oktober das Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren an, in dem er Sané noch gut schonen könnte. In der Bundesliga geht es am 17. Oktober bei Arminia Bielefeld weiter.

Die deutsche Auswahl trifft in der Nations League am 10. Oktober in Kiew auf die Ukraine und drei Tage später in Köln auf die Schweiz. Dort ist zuvor am 7. Oktober zudem ein Testspiel gegen die Türkei terminiert.

© dpa-infocom, dpa:200929-99-755442/2