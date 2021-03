Rummenigge zu Haaland-Gerüchten: „Haben den Weltfußballer“

„Woher die Gerüchte kommen, weiß ich nicht. Ich kann nur eines sagen: Wir haben den Weltfußballer auf dieser Position. Robert Lewandowski hat einen Vertrag bis 2023“, sagte der Vorstandschef des FC Bayern München der „Sport Bild“ und ergänzte: „Und ich bin überzeugt: Bei seiner Professionalität – wenn man allein sieht, wie er trainiert und seinen Körper pflegt – ist da noch nicht das Ende angesagt.“

Lewandowski fehlt dem deutschen Fußball-Rekordmeister wegen einer Bänderdehnung im rechten Knie rund vier Wochen. In dieser heißen Saisonphase treffen die Münchner zunächst am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Bundesliga-Spitzenspiel auf RB Leipzig. Weiter geht es mit dem Viertelfinale in der Champions League gegen Paris Saint Germain.

„Das ist natürlich zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt“, sagte Thomas Müller in einem Instagram-Video. „Müssen andere in die Bresche springen, das ist im Fußball nicht das erste Mal.“ Allerdings sei es nicht leicht einen Ersatz zu finden, der Tore „in der Masse“ schieße.

Mit 35 Bundesliga-Saisontoren war Lewandowski bis zu seiner Verletzung auf dem besten Weg, den 40-Tore-Rekord von Gerd Müller zu knacken. „Er ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere“, betonte Rummenigge.

