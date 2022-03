RB-Profi Poulsen reist von dänischer Nationalmannschaft ab

Leipzig (dpa). Das teilte der dänische Verband mit. Poulsen war beim 2:4 in den Niederlanden kurz vor der Halbzeit verletzt ausgewechselt worden. Der Stürmer hatte sich womöglich an der Leiste verletzt. Damit verpasst der 27-Jährige das Spiel Dänemarks am Dienstag (18.00 Uhr) in Kopenhagen gegen Serbien.

Poulsen hatte zuletzt von Mitte November bis Ende des vergangenen Jahres mit einem Muskelfaserriss pausieren müssen. In den vergangenen Wochen war der Däne wieder zu mehr Spielzeit gekommen. Leipzigs Trainer Domenico Tedesco setzt im Angriff jedoch vornehmlich auf das Duo André Silva und Christopher Nkunku. Poulsen bleibt oft nur die Rolle als Joker. In zehn Liga-Spielen in diesem Jahr gelang ihm ein Tor.

