Archivierter Artikel vom 01.01.2021, 13:39 Uhr

Leipzig

Knieprobleme

RB-Nationalspieler Henrichs erst im Februar wieder fit

Die Rückkehr des verletzten Fußball-Nationalspielers Benjamin Henrichs verzögert sich um mindestens einen Monat. Der von AS Monaco an RB Leipzig ausgeliehene Verteidiger pausiert bereits seit Ende November mit Knieproblemen an der Patellasehne.