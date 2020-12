RB Leipzigs Nationalspieler Henrichs fällt aus

Die Leihgabe von der AS Monaco hatte bereits Dienstag beim 0:1 in der Champions League bei Paris Saint-Germain aufgrund von Schmerzen nur auf der Ersatzbank gesessen.

Da in der Defensive mit Konrad Laimer und Lukas Klostermann zwei Leistungsträger schon länger ausfallen, hofft RB-Trainer Julian Nagelsmann auf eine baldige Rückkehr von Nationalspieler Marcel Halstenberg. RB spielt an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) zu Hause gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld und muss bereits am kommenden Mittwoch (21.00) in der Königsklasse bei Istanbul Basaksehir antreten.

