RB Leipzig beobachtet Simakan – Szoboszlai geehrt

Demnach ist der Fußball-Bundesligist aus Sachsen an dem 20 Jahre alten Mohamed Simakan interessiert. Die Leipziger würden den Franzosen mit guineischen Wurzeln seit Monaten beobachten. Der auch auf der rechten Seite einsetzbare Innenverteidiger soll allerdings erst im Sommer verpflichtet werden. Dann kommt auch der bereits für 18 Millionen Euro unter Vertrag genommene Verteidiger Josko Gvardiol von Dinamo Zagreb.

„Ein interessanter Spieler – wie allerdings ein paar andere Verteidiger auch“, wurde RB-Sportdirektor Markus Krösche zu Simakan zitiert. Interesse an dem Abwehrspieler vom RC Straßburg, der auch schon für die Junioren von Weltmeister Frankreich spielte, soll vor allem aber auch der AC Mailand aus der italienischen Serie haben. Laut einem Bericht der „L'Équipe“ will Milan den Spieler bereits im Winter für 18 Millionen Euro plus Boni verpflichten.

Upamecano wird immer wieder mit Spitzenclubs aus Europa in Verbindung gebracht, darunter auch mit dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Bestätigungen dafür gibt es allerdings nicht. Der Vertrag des 22 Jahre alten Franzosen, der im Januar 2017 von Red Bull Salzburg nach Leipzig gewechselt war, gilt noch bis Ende Juni 2023. Upamecano hat eine Ausstiegsklausel, die im kommenden Sommer bei etwas über 40 Millionen Euro liegen soll.

Indes ist Leipzigs Dominik Szoboszlai Ungarns „Sportler des Jahres“. Der Neuzugang wurde am Montagabend auf der virtuellen Gala geehrt. Szoboszlai ist der erste Teamsportler, der diese Auszeichnung erhält. Sein Leipziger Kollege Peter Gulacsi wurde bei der Wahl Dritter, knapp hinter Tennisprofi Marton Fucsovics. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler ist an den Adduktoren verletzt und wird frühestens im Februar wieder einsetzbar sein.

