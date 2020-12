„Noch nicht abgeschrieben“: Köln hofft weiter auf Uth

Archivierter Artikel vom 21.08.2020, 14:19 Uhr

„Er war für uns ein Spieler, der nahezu an allen Toren beteiligt war. Er hat ein großes Loch hinterlassen. Wir haben ihn noch nicht abgeschrieben und hoffen, dass er am Ende doch noch zu uns kommt“, sagte Trainer Markus Gisdol im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten in Donaueschingen.

Der in der vergangenen Saison vom FC Schalke 04 ausgeliehene 28 Jahre alte Uth hatte sich in Köln als Verstärkung erwiesen, war aber im Sommer vertragsgemäß zu Schalke zurückgekehrt. Dort bereitet er sich derzeit auf die neue Saison vor und reiste am Freitag auch mit ins Trainingslager der Königsblauen nach Österreich.

Eine Rückkehr von Uth könnte helfen, die Personalnot in der Kölner Offensive zu lindern. Nach dem Wechsel von Simon Terodde zum Hamburger SV und der Knieverletzung von Anthony Modeste steht aktuell in Jhon Cordoba nur ein Stürmer zu Verfügung. Als mögliche Bereicherung für die Offensive gilt Streli Mamba vom Bundesliga-Absteiger SC Paderborn. Ob Mamba im Falle einer Einigung an der Seite von Cordoba stürmen würde, ist jedoch offen.

Noch immer halten sich Wechselgerüchte um den Kölner Topstürmer, dessen Vertag 2021 ausläuft und der dem Vernehmen nach ein erstes Angebot der Kölner abgelehnt haben soll. „Spekulationen helfen uns nicht. Ich plane mit Jhon, als wäre er die ganze Saison bei uns und ich hoffe, dass es so ein wird“, sagte Gisdol.

© dpa-infocom, dpa:200821-99-255010/2