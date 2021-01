Es gebe noch keine Diagnose, sagte Terzic nach dem 3:1-Sieg bei RB Leipzig bei Sky. „Es geht darum, dass er so ein bisschen die Achillessehne gespürt hat. Wir hoffen, schnellstmöglich Auskunft zu bekommen und dass es nicht so lange dauern wird.“

Der 31 Jahre alte Belgier hatte in Leipzig in der 30. Minute den Platz verlassen müssen, für ihn kam Emre Can in die Partie.

