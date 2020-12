Neuzugang Cordoba will bei Hertha mehr Tore schießen

Archivierter Artikel vom 15.09.2020, 10:44 Uhr

Fußball-Profi Jhon Cordoba hat sich direkt nach dem perfekt gemachten Wechsel zu Hertha BSC hohe Ziele für die neue Spielzeit in der Fußball-Bundesliga gesetzt.

„Ich versuche, mich jedes Jahr zu übertreffen und mehr Tore als im vergangenen Jahr zu erzielen“, sagte der Neuzugang vom 1. FC Köln bei seiner Vorstellung in Berlin. In der vergangenen Saison hatte der für rund 15 Millionen Euro von den Berlinern verpflichtete 27 Jahre alte Angreifer 13 Treffer erzielt und war damit in der Liga-Torschützenliste auf dem sechsten Platz gelandet.

Bei den Berlinern, die nach zuletzt drei torlosen Testspielen sowie dem frühzeitigen Ausscheiden aus dem DFB-Pokal noch weit weg von einer eingespielten Mannschaft sind, hat Cordoba vor allem das System von Trainer Bruno Labbadia überzeugt. „Es ist geeignet, Tore zu schießen. Das hat mir sehr gut gefallen“, sagte der elfmalige kolumbianische U20-Nationalspieler. Dabei sei es ihm egal, ob er als alleinige Spitze agiere oder mit Nebenmann Krzysztof Piatek auf dem Platz stehe: „Beide Varianten sind gut.“

Wichtig für den 1,88 Metern großen Angreifer ist allerdings ein gewisser Wohlfühlfaktor. Bei seinem Wechsel vor drei Jahren vom FSV Mainz 05 in die Domstadt hatte Cordoba sportlich ein schlechtes erstes Jahr, ehe seine zwei besten Spielzeiten in der bisherigen Karriere folgten. „Ich habe mich dann unterstützt gefühlt und sehr gut aufgenommen, mit Liebe. Deshalb konnte ich mein Potenzial ausschöpfen“, sagt Cordoba.

