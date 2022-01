Neuer tauscht Torwarttrikot gegen Baumgarts Mütze

Nach dem Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München (0:4) sicherte sich Neuer die Schiebermütze Baumgarts, der im Gegenzug das Trikot Neuers erhielt. „Die Kappe ist ja so 'n bisschen legendär jetzt“, sagte der Nationaltorwart bei Sky. Als Baumgart noch bei Hansa Rostock gespielt habe, sei er „leider nicht in den Genuss“ gekommen, das Trikot mit ihm zu tauschen, verriet Neuer.

Baumgart

Während des Interviews trug er die Kappe aber nicht – das besondere Souvenir hatte er bereits in der Kabine gesichert. „Ich wollte schon lange ein Trikot von ihm“, gab der Sammelfreund Baumgart zu. „Das ist auch für mich was Schönes, also haben wir getauscht.“

© dpa-infocom, dpa:220115-99-722649/4