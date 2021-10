Nächster Corona-Fall beim VfB Stuttgart – Bredlow im Kader

Der belgische Mittelfeldspieler wurde umgehend isoliert und fällt für die Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) aus, wie der schwäbische Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte. Das Testergebnis sei „definitiv ein Rückschlag für uns. Zum einen, weil wir gehofft hatten, von weiteren positiven Fällen verschont zu bleiben. Und zum anderen, weil Orel nach seiner Verletzung auf dem Weg zurück zu alter Stärke war“, sagte Sportdirektor Sven Mislintat.

Mangala ist nach dem ebenfalls isolierten Abwehrchef Waldemar Anton, Torwart Florian Müller sowie Flügelspieler Roberto Massimo der vierte Stammspieler, der den Stuttgartern fehlen wird. Zudem fällt auch Erik Thommy aufgrund eines positiven Corona-Tests aus.

Immerhin kann der VfB in Gladbach auf Ersatztorhüter Fabian Bredlow setzen, der nach seiner Quarantäne am Freitag nun wieder negativ getestet wurde. Nach dem Abschlusstraining am Freitagnachmittag berief Trainer Pellegrino Matarazzo den 26-Jährigen in seinen Kader für die Partie am Niederrhein.

© dpa-infocom, dpa:211015-99-607018/5