Borussia Mönchengladbach muss wohl in den kommenden drei Spielen der Fußball-Bundesliga ohne seinen Kapitän Lars Stindl auskommen. „Lars hat einen Muskelfaserriss. Er wird am Samstag fehlen und wahrscheinlich auch in der Englischen Woche ausfallen“, sagte Trainer Marco Rose.

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) trifft die Borussia auf Eintracht Frankfurt. Gegen die Hessen hatte der mit zwölf Saisontoren erfolgreichste deutsche Bundesliga-Torjäger beim 3:3 im Hinspiel alle Gladbacher Treffer erzielt. Am Mittwoch tritt die Borussia bei der TSG 1899 Hoffenheim am, am Sonntag danach empfängt sie Arminia Bielefeld.

© dpa-infocom, dpa:210415-99-215785/2