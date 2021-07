Mainz gewinnt 120-Minuten-Test gegen CFC Genua

Das Team von Trainer Bo Svensson setzte sich in Mainz nach zweimal 60 Minuten mit 3:2 (2:1) durch und bewies damit eine Woche vor dem Pflichtspielstart im Pokal beim SV Elversberg eine solide Form. Jonathan Burkardt (14. Minute), Jean-Paul Boetius (49.) und EM-Starter Adam Szalai (96.) erzielten die Treffer für die 05er, zwischenzeitlich hatten Aleksandar Buksa (32.) und Flavio Bianchi (77./Foulelfmeter) für die Gäste aus Italien ausgeglichen.

Bereits vor dem Spiel hatten die 05er mitgeteilt, dass U21-Europameister Anton Stach mit sofortiger Wirkung von Greuther Fürth nach Mainz wechselt. „Anton ist ein junger, sehr talentierter Spieler, der in der vergangenen Saison mit seiner Mannschaft den Aufstieg in die Bundesliga geschafft und an diesem Erfolg mit guten Leistungen einen wesentlichen Anteil hatte“, sagte Sportdirektor Martin Schmidt. Stach unterschrieb für drei Jahre bis Juni 2024 mit Option auf eine weitere Saison.

