Mainz

Nach missglücktem Saisonstart

Mainz 05 sucht nach personellen Verstärkungen

Nach dem völlig missglückten Saisonstart in der Fußball-Bundesliga mit drei Niederlagen in Serie will der FSV Mainz 05 kurz vor Schluss der Wechselperiode noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden.