Mainz 05 einige Wochen ohne Stürmer Szalai

Der ungarische Nationalspieler unterzieht sich zur Behandlung einer Erkrankung auf ärztlichen Rat hin in der kommenden Woche einem operativen Eingriff, wie der Verein am Freitag mitteilte. Der 34-Jährige verpasst somit das Rhein-Main-Derby bei Eintracht Frankfurt an diesem Samstag (15.30 Uhr) und auch den Rückrundenstart Anfang Januar.

Des Weiteren bangt der Bundesliga-Club vor dem letzten Pflichtspiel des Jahres um den Einsatz von Stürmer Karim Onisiwo. Das Mitwirken des 29 Jahre alten Österreichers bei Eintracht Frankfurt ist nach einer jüngst gegen Hertha BSC (4:0) erlittenen Verletzung ungewiss. „Karim hat einen heftigen Schlag auf den Fuß bekommen. Wir müssen sehen, wie frei er in seinen Bewegungen ist“, sagte FSV-Trainer Bo Svensson.

Onisiwo gilt derzeit im Mainzer Sturm neben U21-Kapitän Jonathan Burkardt als gesetzt. Definitiv ausfallen wird Adam Szalai. Der erkrankte Angreifer muss sich auf ärztlichen Rat hin in der kommenden Woche einer Operation unterziehen.

