Bundesliga

Magath zum Videobeweis: „Was soll der Schwachsinn?“

Berlin (dpa) – Felix Magath hat den derzeit in der Fußball-Bundesliga praktizierten Videobeweis scharf kritisiert. „Der VAR in der jetzigen Umsetzung ist eine Katastrophe und muss in dieser Form weg“, sagte der frühere Meister-Trainer dem „Kicker“.