Krösche: Keine Abstellungspflicht für Risikogebiete

Vor dem Bundesligaspiel in Leipzig gegen den SC Freiburg betonte Krösche, dass es in ganz Europa Risikogebiete gebe, der Weltverband FIFA jedoch die Abstellungspflicht beibehalte. Für Länderspielreisen in diese Gebiete solle es aber nicht verpflichtend sein, forderte Krösche. Er glaube allerdings nicht, dass „sich das großartig verändern wird“, betonte der 40-Jährige beim TV-Sender Sky.

Die Leipziger wollen in der Länderspielpause der Abstellungspflicht auch nachkommen. In ihrem Fall müssten die Spieler, so sie nicht positiv getestet würden, nach den Vorgaben des zuständigen Gesundheitsamtes in Leipzig nicht in Quarantäne. Es würde derzeit „ein Stück weit an die jeweiligen“ örtlichen Ämter abgewälzt, sagte Krösche. Als Verein sei es immer ein Risiko, wenn Spieler derzeit auf Reisen gehen würden.

