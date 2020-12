Klostermann und Laimer fehlen Leipzig bis 2021

Archivierter Artikel vom 19.11.2020, 12:31 Uhr

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss bis ins kommende Jahr auf Lukas Klostermann und Konrad Laimer verzichten. Das sagte Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag in Leipzig.

Während Nationalspieler Klostermann nach seiner Knieoperation Mitte Dezember wieder ins Training einsteigen soll, gibt es bei Laimer keine Prognose. „Seine Problematik im Knie ist nach der OP nicht hundertprozentig besser geworden. Ich will keinen Druck aufbauen. Es ist nicht klar, wann er zurückkommt“, sagte Nagelsmann.

Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) fehlen Leipzig bei Eintracht Frankfurt zudem Marcel Halstenberg und Nordi Mukiele. Nationalspieler Halstenberg plagen immer noch Adduktorenprobleme, er wird wohl auch am Dienstag bei Paris Saint-Germain fehlen. Mukiele hat muskuläre Probleme im Oberschenkel. Zudem sind die Innenverteidiger Dayot Upamecano und Willi Orban muskulär angeschlagen. Beide werden in Frankfurt nur eine Halbzeit spielen.

