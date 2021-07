Klassenverbleib wäre für Fürth eine Sensation

„Wir waren in der 2. Liga mit Blick auf die finanziellen Möglichkeiten ein kleiner Verein, das verschiebt sich in der Bundesliga noch extremer“, sagte der 43-Jährige dem „Kicker“. Er rechne mit dem VfL Bochum und Arminia Bielefeld als den Hauptkonkurrenten im Kampf gegen die Rückkehr in die 2. Liga. Fürth startet am 14. August (15.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart in die kommende Saison.

