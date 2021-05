Julian Nagelsmann: Dürftige Bilanz in Duellen mit dem BVB

Eine niedrigere Siegquote hat der Leipziger Trainer gegen kein anderes Team. „Diese Bilanz ist nicht herausragend, da brauchen wir gar nicht drüber reden“, klagte der 33-Jährige nach dem 2:3 seines Teams am Samstag in der Revierstadt. Inständig sehnt er ein Ende dieser Serie herbei – am liebsten auf großer Bühne im Pokalfinale von Berlin: „Es wird Zeit, dass wir mal ein Spiel gewinnen. Am Donnerstag haben wir die nächste Chance dazu. Da müssen wir es hinkriegen.“

Ausgerechnet gegen den BVB könnte Nagelsmann seinen ersten Titel im Profifußball gewinnen. Die knappe Niederlage am Samstag nach zwischenzeitlichem Ausgleich wertete er nicht als ungünstiges Vorzeichen für den Pokal-Showdown: „Wenn wir das 2:2 gehalten hätten, wäre es ein psychologischer Nachteil für Dortmund gewesen.“

Mut schöpft der künftige Bayern-Coach aus der starken zweiten Halbzeit seines Teams. Viel wird in Berlin davon abhängen, ob die beste Abwehr der Liga wieder zurück zur Stabilität findet. „Heute hat vieles gestimmt, aber nicht alles. Am Donnerstag wird offensichtlich alles stimmen müssen. Das versuchen wir“, kommentierte Nagelsmann.

