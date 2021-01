Huntelaar Schalker Hoffnungsträger gegen Bayern

Gelsenkirchen (dpa) – Und jetzt auch noch der FC Bayern. Nach der deprimierenden Last-Minute-Pleite gegen den 1. FC Köln droht dem FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga der nächste schwere Schlag.

Vier Monate nach dem 8:0-Spektakel mit Leroy Sané und Serge Gnabry in Galaform im Hinspiel streben die Münchner gegen das Schlusslicht vor wegweisende Wochen mit Club-WM und Königsklasse die Rückkehr zur Leichtigkeit aus dem Triplejahr an. „Ich bin davon überzeugt, dass, wenn die Champions League wieder losgeht, wenn die wichtigen großen Spiele kommen, die Mannschaft konzentrierter zu Werke gehen wird und wieder ihr wahres Gesicht zeigt“, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky).

Doch was ist das „wahre“ Bayern-Gesicht in dieser Saison? Das vom traumhaften Hinrundenstart, als Dreifachtorschütze Gnabry und der einstige Schalker Sané wie einst Franck Ribéry und Arjen Robben zauberten? Oder das der schwerfälligeren letzten Auftritte? Rummenigge verriet in dieser Woche bei „Bild live“, dass ihm beim 1:0 in Augsburg wie in den vergangenen Spielen immer „ein bisschen mulmig“ zumute war. „Natürlich dominieren wir die Gegner nicht so wie früher, aber man darf auch nicht alles schlecht reden. Jetzt haben wir zwei Spiele in Folge gewonnen“, sagte Nationaltorhüter Manuel Neuer nach zwei glanzlosen Erfolgen.

Beim Sieg in Augsburg und beim 2:1 gegen den SC Freiburg rettete jeweils der Pfosten für die Bayern, die sich nach zwei Pleiten in Kiel und Gladbach durch eine schwierige Phase kämpfen. Die Flügelstars Gnabry und Sané sind dabei klar von der Gala-Form aus dem September entfernt. Gnabry traf danach nur noch einmal und wartet seit zehn Spielen auf ein Liga-Tor. Der rund 50 Millionen Euro teure Neuzugang Sané, der in der Jugend und als Jungprofi für Königsblau wirbelte, konnte die Erwartungen nach dem Super-Einstand gegen den Ex-Club nicht erfüllen.

„Leroy hat ein großes Talent, das hat ihm der liebe Gott in die Wiege gelegt“, sagte Rummenigge, der die Frage nach einem vorzeitigen Verkauf des bis 2025 gebundenen Nationalspielers als „Blödsinn“ abtat. „Das große Talent muss Leroy von sich selbst fordern, aber auch fördern, um das große Vertrauen, das der ganze Verein in den Transfer reingesteckt hat, auch zu rechtfertigen.“

Vor 20 Jahren verpassten die Schalker nur um wenige Minuten im Fernduell mit München die Meisterschaft. In dieser desaströsen Saison fehlt einem dagegen fast schon die Fantasie, wie die Gelsenkirchener den Absturz in die 2. Liga verhindern sollten. Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar ist großer Hoffnungsträger für eine Initialzündung zum Beginn der Rückrunde. „Im Fußball hat man immer eine Möglichkeit. Es ist ein neues Spiel, eine neue Dramaturgie“, sagte Trainer Christian Gross. Nach dem späten K.o. gegen Köln ist der Abstand zum Relegationsplatz auf acht Punkte angewachsen.

Huntelaar könnte nach Wadenproblemen nun das Debüt geben. Die persönliche Bilanz des Niederländers gegen den Triplesieger ist allerdings ernüchternd. Von 14 möglichen Spielen verpasste er sechs, von den restlichen acht gewann er nur das erste und verlor danach sieben. Ein Tor gegen die Münchner hat der „Hunter“ in der Bundesliga weder geschossen noch vorbereitet.

Schalke, das die letzten neun Pflichtspiele gegen die Münchner mit 2:30 Toren allesamt verlor, trifft gleich zu Beginn der Rückrunde auf fünf der sechs Teams aus dem oberen Tabellendrittel. Der FC Bayern darf sich neben dem Liga-Programm noch auf die Club-WM vom 8. Februar und auf das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am 23. Februar gegen Lazio Rom freuen. „Um Titel zu gewinnen, insbesondere international, werden wir besser spielen müssen, als wir grundsätzlich in 2021 gespielt haben“, forderte Rummenigge.

