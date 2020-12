Hummels-Einsatz fraglich – Favre: „Ich weiß es nicht“

Archivierter Artikel vom 04.11.2020, 23:39 Uhr

„Das kann ich absolut nicht sagen, ich weiß es nicht. Wir hoffen es, aber ich weiß nicht, ob Mats bereit sein wird“, sagte Borussia Dortmunds Chefcoach Lucien Favre nach dem 3:0-Sieg im Champions-League-Spiel beim FC Brügge.

Der 31 Jahre alte Hummels hatte sich am 31. Oktober beim 2:0 des Revierclubs in Bielefeld nach seinen beiden Toren eine Muskelverletzung zugezogen und fehlte beim Auswärtsspiel in Belgien. Über einen möglichen Einsatz des Weltmeisters von 2014 am Samstag gegen dessen ehemaligen Club FC Bayern sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl: „Er hat ganz gutes Heilfleisch. Wir hoffen alle, dass er dabei ist. Aber die Entscheidung fällt wohl erst am Freitag.“

