Hütter sorgt sich um Einsatz von Thuram und Bensebaini

Bei den beiden Profis gebe es für Freitagabend (20.30 Uhr) noch „ein großes Fragezeichen“, sagte Gladbachs Trainer Adi Hütter am späten Montagabend nach dem 1:0-Sieg im DFB-Pokal beim 1. FC Kaiserslautern. Bensebaini laboriert an einer Oberschenkelverletzung, Thuram war zuletzt in einem Test angeschlagen. Auf dem Betzenberg waren beide Akteure nicht zum Einsatz gekommen. Der Schweizer Angreifer Breel Embolo (Oberschenkel) wird gegen die Münchner sicher ausfallen.

