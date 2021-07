Hoffenheim leiht Niederländer Hoogma an Greuther Fürth aus

Die TSG 1899 Hoffenheim hat Abwehrspieler Justin Hoogma an den Fußball-Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen.

Wie der Verein mitteilte, wurde der Vertrag des 23-Jährigen vorzeitig um ein Jahr bis 30. Juni 2023 verlängert. Der Niederländer spielte zuletzt ebenfalls auf Leihbasis für zwei Spielzeiten in seinem Heimatland beim FC Utrecht.

Beim Tabellensechsten der Eredivisie hatte sich Hoogma in dieser Zeit als Stammspieler etabliert, bevor ihn eine Knöchelverletzung in der Rückrunde der vergangenen Saison lange pausieren ließ.

© dpa-infocom, dpa:210715-99-395660/2