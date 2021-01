Hoffenheim holt Angelo Stiller zur neuen Saison

Der 19-Jährige erhält nach Clubangaben einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 und kommt ablösefrei. „Angelo ist gewiss eines der spannendsten deutschen Talente im zentralen Mittelfeld und hat beim FC Bayern trotz der extrem hohen Konkurrenz bereits Profierfahrung sammeln können“, sagte TSG-Sportchef Alexander Rosen.

Stiller stand in der vergangenen Spielzeit im Kader des heutigen Hoffenheimer Trainers Sebastian Hoeneß beim Drittliga-Meister FC Bayern II. In dieser Saison kam er zweimal in der Champions League für die Münchner zum Einsatz.

