Herthas Cunha wieder einsatzbereit

„Wenn er in dieser Woche gesund bleibt, kann er am Sonntag spielen“, sagte Hertha-Trainer Pal Dardai an seinem 45. Geburtstag in einer digitalen Medienrunde. Aufgrund der kurzen Pause wegen einer Muskelverletzung könnte sich Dardai im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) sogar einen Einsatz „über 90 Minuten“ vorstellen.

Cunha ist dabei nicht nur dem Sturm ein Vorbild, sondern dem gesamten Team, das am vergangenen Spieltag auf den Relegationsrang gerutscht ist. „Wenn wir alle zusammenhalten und alle dem Druck standhalten, dann schaffen wir das“, sagte Dardai. Dafür brauche er „Spieler mit bester Ausstrahlung und Mentalität“. Denn jetzt kämen die Spiele, in denen man „punkten muss. Und Leverkusen gehört dazu.“

