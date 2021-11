Hertha: Jovetic kommt zurück nach Berlin

Für das Derby gegen Union Berlin am Samstag (18.30 Uhr/Sky) kann Hertha-Trainer Pal Dardai möglicherweise doch mit Stevan Jovetic planen.

Der Offensivmann wurde nach einem negativen Corona-Test aus Montenegro zurück in der Hauptstadt erwartet. Der 32-Jährige war in der Vorwoche trotz Impfung bei seinem Fußball-Nationalteam positiv getestet worden.

Ob Jovetic im Derby spielen kann, muss noch in kardiologischen Untersuchungen geklärt werden, teilte die Hertha bei ihrer Pressekonferenz vor dem Stadt-Duell mit. Dardai will nach eigener Aussage erst am Samstag über seine Aufstellung entscheiden. Im Angriff könnten für Jovetic auch Davie Selke, Krzysztof Piatek oder Ishak Belfodil spielen.

© dpa-infocom, dpa:211118-99-48645/2