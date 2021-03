Henrichs hofft auf EM und will bei RB Leipzig bleiben

„Wenn ich jetzt wieder gute Leistungen bringen kann, hoffe ich, dass ich bei der nächsten Nominierung bedacht werde“, sagte der 24-Jährige dem „Kicker“ und ergänzte: „Ich gebe einfach mein Bestes, dann wird man sehen. Aber ich will es schaffen, ja.“ Henrichs hatte wegen anhaltender Knieprobleme von November bis März pausiert und ist nun schmerzfrei.

Noch bis zum Ende der Saison ist der Verteidiger von der AS Monaco an RB Leipzig verliehen. Der Bundesligist besitzt eine Kaufoption, Henrichs kann sich eine Zukunft in Sachsen vorstellen. „Es ist auf jeden Fall mein Ziel, in Leipzig zu bleiben. In der Zeit, in der ich hier bin, habe ich gesehen, was in dem Verein steckt und wie viel Potenzial noch vorhanden ist“, sagte Henrichs.

